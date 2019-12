Costa d’Avorio-Francia: al via visita di Macron, prevista firma accordi con omologo Ouattara (3)

- Quella in Costa d’Avorio sarà la terza visita di Macron in un paese del Sahel nel periodo pre-natalizio dopo quelle effettuate in Niger nel 2017 e in Ciad nel 2018. Dopo aver lasciato la Costa d’Avorio, il capo dell’Eliseo farà tappa nuovamente in Niger per incontrare il presidente Mahamadou Issoufou in vista prima del vertice in programma a Pau il prossimo 13 gennaio con i leader dei paesi del G5 Sahel. Il vertice, inizialmente previsto per il 16 dicembre, è stato rinviato dopo l’attacco avvenuto alla base militare di Inates, nel quale sono morti 71 militari nigerini. Il vertice di Pau è stato convocato dallo stesso Macron con l’intenzione da parte di Parigi di ridiscutere la sua presenza nella regione dopo la morte di 13 militari francesi in seguito a una collisione fra due elicotteri nel quadro di un'operazione anti-jihadista condotta in Mali dalla missione Barkhane: l’incidente, secondo lo Stato islamico nell'Africa occidentale (Iswap), sarebbe avvenuto in seguito ad un agguato contro i militari francesi, tuttavia lo Stato maggiore dell’esercito francese ha finora respinto questa versione. (segue) (Res)