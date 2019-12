Costa d’Avorio-Francia: al via visita di Macron, prevista firma accordi con omologo Ouattara (4)

- Parlando a margine del vertice Nato degli scorsi 3 e 4 dicembre a Londra, Macron ha chiesto agli omologhi dei paesi membri del G5 Sahel (Mali, Burkina Faso, Ciad, Mauritania e Niger) di partecipare ad una riunione strategica a Pau, nel sud della Francia, chiedendo loro di “chiarire e formalizzare”, davanti alla Francia e alla comunità internazionale, “la loro richiesta” di sostegno alla lotta anti-jihadista. “Vogliono la nostra presenza? Hanno bisogno di noi? Voglio risposte chiare e risolute a queste domande”, ha detto il capo dello Stato francese. La convocazione del vertice di Pau ha suscitato non poche polemiche fra gli stessi paesi del G5 Sahel, in particolare in Burkina Faso, con l’ex premier Yacouba Isaac Zida che l’ha definita “ingiusta, ostile ed umiliante dal punto di vista diplomatico”, oltre che “irrispettosa e offensiva” nei confronti dei popoli dei paesi interessati. La forza G5 Sahel, che unisce militari di Mali, Niger, Mauritania, Ciad e Burkina Faso, è stata lanciata nel 2015 su impulso del governo francese. In seguito all'attacco avvenuto nel mese di giugno scorso al suo quartier generale di Sevaré, in Mali, e al mancato stanziamento dei 414 milioni di euro di fondi internazionali promessi per le sue attività, la forza congiunta ha interrotto le attività, con ripetuti tentativi di farle ripartire e sollecitare il sostegno degli investitori. Le operazioni sono riprese il 15 gennaio scorso. (Res)