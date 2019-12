Governo: Zingaretti, ottenuti risultati importanti, ci sono condizioni per andare avanti

- Questo governo "ha già ottenuto tanti risultati importanti, a partire dal fatto che siamo riusciti a evitare l’aumento delle tasse e la bancarotta". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, in un'intervista a "Il Corriere della Sera". "Sono convinto - ha aggiunto - che ci siano tutte le condizioni per andare avanti. La priorità assoluta è riaccendere l’economia, dare sostanza allo sviluppo green e alla rivoluzione digitale, investire nella scuola e la conoscenza, accelerare sugli investimenti semplificando l’Italia, nuove strategie di politica industriale, l’impegno per il lavoro e la giustizia sociale e ambientale". (Rin)