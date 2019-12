Libano: premier incaricato Dian nega di essere stato nominato da Hezbollah

- Il primo ministro libanese incaricato, Hassan Diab, ha dichiarato che inizierà le consultazioni per formare il nuovo governo domani, sabato, sottolineando che il suo obiettivo è formare un governo di tecnici. Il premier ha negato di essere affiliato con Hezbollah. Immediatamente dopo il suo incarico di ieri, Diab, 60 anni, ha annunciato la sua intenzione di espandere la cerchia delle consultazioni governative per includere le forze politiche e il movimento popolare, sottolineando di non tornare a prima del 17 ottobre, quando sono iniziate le proteste popolari che hanno portato alle dimissioni di Saad Hariri. (Lib)