Russia-Usa: viceministro Esteri Rjabkov, impeachment non influenza relazioni bilaterali

- L'impeachment nei confronti del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è esclusivamente un affare interno che non influenza le relazioni con la Russia, inclusa la possibile estensione del Trattato di riduzione delle armi strategiche (Nuovo Start). Lo ha detto all’agenzia di stampa “Sputnik” il viceministro degli Esteri russo Sergej Ryabkov, due giorni dopo che la Camera dei rappresentanti ha votato a favore delle accuse nei confronti di Trump per abuso di potere e ostruzione dei lavori del Congresso. "Il dibattito sull'impeachment e le relative procedure sono esclusivamente di competenza degli Stati Uniti. Non siamo in alcun modo legati a questo tema, non lo valutiamo in alcun modo e non pensiamo ci possa essere alcun legame fra il nostro lavoro ordinario, compreso il controllo degli armamenti, e cosa succederà in seguito alla procedura di impeachment", ha detto Ryabkov. Il Nuovo Start, che scade nel febbraio 2021, è l'ultimo trattato di controllo degli armamenti in vigore tra la Russia e gli Stati Uniti. La Russia ha ripetutamente dichiarato la sua disponibilità ad estenderne l’efficacia senza alcuna condizione preliminare, ma dagli Stati Uniti emergono posizioni contrastanti. Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato ieri nel corso della conferenza stampa di fine anno che la sicurezza globale sarebbe gravemente danneggiata in caso di mancata estensione dell'accordo. (Rum)