Cina: Banca mondiale, paese ha margine di manovra per affrontare rischi economici (2)

- L'accordo commerciale "Fase Uno" tra Cina e Stati Uniti ha rafforzato la fiducia del mercato e gli analisti si aspettano che le buone notizie possano evitare un'ulteriore escalation delle controversie commerciali e portare a flussi commerciali più elevati. Una risoluzione permanente delle tensioni commerciali bilaterali sarebbe essenziale per ridurre gli impatti negativi sulla seconda maggiore economia mondiale, ha affermato la Banca mondiale. Altri rischi esterni comprendono un rallentamento più marcato del previsto nelle principali economie, in particolare in alcune parti d'Europa, e un indebolimento del commercio e degli investimenti globali, ha aggiunto. A livello nazionale, secondo la Banca mondiale la crescita può risentire dei potenziali effetti negativi del de-risking finanziario a breve termine, dato il suo impatto asimmetrico sul finanziamento del settore privato e il rischio di un disordinato svolgimento di leva finanziaria eccessiva. (segue) (Cip)