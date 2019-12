Cina: Banca mondiale, paese ha margine di manovra per affrontare rischi economici (3)

- "Le politiche devono essere attentamente bilanciate per ridurre i rischi ciclici per la crescita, mantenendo la rotta sulla riduzione della leva finanziaria necessaria dell'economia", ha affermato Martin Raiser, direttore della Banca mondiale per la Cina. "Ciò potrebbe richiedere una crescita più lenta, ma più stabile a breve termine", ha aggiunto il funzionario. "Se i rischi al ribasso porteranno a una forte riduzione della crescita, le autorità avranno spazio politico per agire, ma ciò dovrà essere fatto in modo coerente con il desiderato riequilibrio dell'economia verso consumi, servizi e investimenti privati e con la riduzione rischi del settore finanziario e societario", ha detto Raiser. "La Conferenza annuale sul lavoro economico centrale si è conclusa la scorsa settimana, stabilendo il tono politico di base per il prossimo anno. Lascia molta flessibilità in termini di effettiva attuazione della politica e l'obiettivo di crescita è ancora molto importante", ha affermato Song Yu, capo economista di Beijing Gao Hua Securities Co. Gli investimenti in infrastrutture, come ha detto Song, dovrebbero essere la principale forza trainante per sostenere l'economia ed evitare un brusco rallentamento. (Cip)