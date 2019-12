Corea del Nord: inviato Usa Biegun conclude visita di due giorni in Cina (11)

- Il regime nordcoreano ha annunciato la scorsa settimana che i suoi massimi organi decisionali delibereranno in merito ad una serie di “questioni cruciali” questo mese, in occasione di un vertice del Partito del lavoro teso a discutere “la mutata situazione domestica e internazionale”. L’annuncio, veicolato come di consueto dall’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency”, segue l’ultima esortazione rivolta da Pyongyang agli Stati Uniti a proporre aperture concrete e sostanziali, per evitare il definitivo collasso dei canali di dialogo. Analisti citati dalla stampa sudcoreana temono che durante l’imminente riunione del Comitato centrale, il Partito del lavoro nordcoreano possa decidere se riavviare lo sviluppo di missili balistici intercontinentali o addirittura dei test nucleari: una decisione simile comporterebbe la fine del congelamento autoimposto dal Nord ai suoi programmi balistico e nucleare, e farebbe dunque precipitare nuovamente la Penisola coreana allo stato di grave tensione militare causato dai test di missili balistici intercontinentali del 2017. (segue) (Cip)