Corea del Nord: inviato Usa Biegun conclude visita di due giorni in Cina (13)

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha dichiarato che gli Stati Uniti sperano che la Corea del Nord si attenga alla decisione di sospendere i test nucleari e di missili balistici a lungo raggio in vigore dallo scorso anno. Pompeo ha commentato così l’annuncio del Nord di un test “molto importante” presso il sito per lanci satellitari di Sohae (Dongchang-ri). “Il presidente Kim (jong-un) ha espresso personalmente l’impegno alla denuclearizzazione, ha dichiarato che non ci sarebbero stati test di missili a lungo raggio e nucleari”, ha dichiarato il segretario Usa martedì 10 dicembre, durante una conferenza stampa al dipartimento di Stato con l’omologo russo, Sergej Lavrov. “Sono tutti impegni cui auspichiamo la Corea del Nord continuerà ad aderire”. (Cip)