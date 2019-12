Filippine-Cina: Crrc Zhuzhou e ferrovie filippine siglano accordo di fornitura treni (3)

- "Il sistema ferroviario offrirà sempre un migliore sistema di trasporto in tutto il mondo [...] Siamo felici che ci sia un'opportunità di cooperazione come questa", ha aggiunto il funzionario. Tugade ha detto che il Crrc Zhuzhou ha vinto le offerte pubbliche del Pnr in modo equo e corretto. "Speriamo che i treni di fabbricazione cinese saranno gestiti da Manila a Bicol il prima possibile", ha aggiunto. Fu ha spiegato inoltre che Crrc Zhuzhou prevede di poter migliorare ulteriormente la cooperazione con le Filippine in futuro e di dare un maggiore contributo allo sviluppo del settore ferroviario filippino fornendo varie soluzioni di sistema adeguate. Finora, Crrc Zhuzhou ha acquisito 50 ordini da oltre 20 paesi e regioni come Singapore, Turchia, Malesia e Sudafrica, coprendo locomotive, metropolitana e treni leggeri, unità multiple elettriche e veicoli di manutenzione tecnica per le metropolitane. (Cip)