Cina: investimenti diretti non finanziari in uscita diminuiti dell'1,2 per cento (2)

Pechino, 20 dic 07:43 - (Agenzia Nova) - La struttura dell'Odi ha continuato a migliorare, con investimenti destinati principalmente a settori tra cui leasing e servizi alle imprese, produzione, commercio all'ingrosso e al dettaglio, secondo il ministero. Non sono stati segnalati nuovi progetti Odi nei settori immobiliare, sportivo e dell'intrattenimento, ha aggiunto il ministero del Commercio. Durante il periodo, i grandi progetti hanno rappresentato la maggior parte delle nuove operazioni, dato che il numero di progetti esteri firmati di recente con un valore di contratto superiore a 50 milioni di dollari è arrivato a 682, in aumento di 18 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il valore dei progetti infrastrutturali ha raggiunto 157,72 miliardi di dollari, pari al 75,6 per cento dei contratti firmati. I grandi progetti all'estero hanno portato vantaggi reciproci: alla fine del mese scorso, le compagnie cinesi avevano fornito 770 mila posti di lavoro per la popolazione locale, ha dichiarato il ministero. (Cip) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata