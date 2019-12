Corea del Sud: scandalo influenze elettorali, perquisiti uffici ministero Finanze

- I procuratori di Stato della Corea del Sud hanno ordinato oggi una perquisizione degli uffici del ministero delle Finanze di quel paese, nel contesto delle indagini relative alle presunte influenze elettorali indebite che coinvolge il sindaco di Unlsan, Song Cheol-ho. Gli investigatori hanno avviato perquisizioni presso la sede del ministero delle Finanze e del think tank Korea Development Institute a Sejong, un importante hub amministrativo 130 chilometri a sud-est di Seul. Sono stati sequestrati computer e documenti ufficiali. L’obiettivo delle indagini è verificare che il sindaco Song, che è anche noto come confidente del presidente sudcoreano Moon Jae-in, fosse a conoscenza dei piani del governo per la realizzazione di un ospedale pubblico nella città, durante la campagna per la sua elezione a sindaco. (Git)