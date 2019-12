Cina: Xi Jinping incontra primo amministratore delegato di Macao Ho Hau Wah

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha incontrato ieri a Macao Ho Hau Wah, primo amministratore delegato di Macao nel 1999, che ha vinto le elezioni per il secondo mandato nel 2004. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua" che spiega che Ho è anche vicepresidente del Comitato nazionale della Conferenza consultiva politica popolare cinese (Cppcc). Xi ha elogiato Ho per aver gettato solide fondamenta per la costruzione e lo sviluppo della Regione Amministrativa Speciale di Macao durante i suoi due mandati di governo, nonché i suoi continui sforzi nel contribuire alla causa di Macao secondo il principio "Un paese, due sistemi" e alla modernizzazione della nazione, dopo aver assunto la carica di vicepresidente del comitato nazionale Cppcc. (segue) (Cip)