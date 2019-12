Cina: Xi Jinping incontra primo amministratore delegato di Macao Ho Hau Wah (2)

- "Il governo centrale riconosce pienamente il tuo lavoro", ha detto Xi riferendosi a Ho. Il leader cinese ha espresso l'auspicio che Ho garantisca pieno sostegno al nuovo amministratore delegato e al nuovo governo della regione, per "iniziare bene, continuare a prestare molta attenzione al lavoro giovanile e guidarli a rafforzare il senso dell'identità nazionale, e tramandare il nucleo valore di 'amare la patria, amare Macao', di generazione in generazione". Ho ha spiegato di essersi impegnato al massimo per sostenere il nuovo governo dell'ex colonia portoghese, guidare le giovani generazioni a migliorare la comprensione del paese e il senso di identità nazionale, e consolidare ulteriormente le basi sociali per costruire un futuro migliore per Macao, sotto il sostegno del governo centrale. (segue) (Cip)