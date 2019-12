Cina: Xi Jinping incontra primo amministratore delegato di Macao Ho Hau Wah (3)

- Ieri Xi ha incontrato i principali funzionari e vertici degli organi legislativi e giudiziari della Regione amministrativa speciale di Macao, e li ha esortati per spingere costantemente in avanti la pratica di "Un paese, due sistemi". Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Xi ha riconosciuto che gli organi amministrativi, legislativi e giudiziari del territorio si sono attenuti rigorosamente alla Costituzione e alla Legge fondamentale di Macao ed hanno agito efficacemente sotto la guida dell'amministratore delegato Chui Sai On negli ultimi cinque anni. "Il governo centrale riconosce pienamente il lavoro di tutti voi", ha detto Xi. (segue) (Cip)