Cina: Xi Jinping incontra primo amministratore delegato di Macao Ho Hau Wah (4)

- Il leader cinese ha sottolineato la necessità di sostenere e mantenere risolutamente un sistema guidato dall'esecutivo con l'amministratore delegato al centro della regione, che è stabilito nella Legge fondamentale. Xi ha rimarcato che i principali funzionari e capi di organi legislativi e giudiziari possono svolgere le proprie funzioni coordinandosi al fine di promuovere congiuntamente la costante attuazione della formula "Un paese, due sistemi". Durante l'incontro, Xi ha esortato i funzionari a continuare a sostenere il direttore generale e il governo. Il presidente cinese è arrivato a Macao mercoledì 18 dicembre per partecipare alle celebrazioni in occasione del 20mo anniversario del ritorno di Macao alla madrepatria e all'inaugurazione del governo di quinto mandato della Regione amministrativa speciale di Macao prevista per oggi. (Cip)