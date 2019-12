Russia-Giappone: ministri Esteri Lavrov e Motegi si incontrano a Mosca (2)

- Il presidente russo ha dichiarato ieri, durante la conferenza stampa di fine anno, che il partenariato di sicurezza tra Stati Uniti e Giappone continua a rappresentare una minaccia per il suo paese. Il presidente ha affermato che la Russia non ha ancora individuato una soluzione al possibile schieramento da parte degli Usa di missili balistici a raggio intermedio in territorio giapponese, a seguito del ritiro di Washington dal trattato Inf. Per quanto riguarda i negoziati di pace con il Giappone, Putin ha aggiunto che Mosca continua a cercare una soluzione reciprocamente accettabile, che ha definito “hikiwake o pareggio”, attingendo alla terminologia del judo. Le parole del capo di Stato russo sono state accolte dalla stampa giapponese come un ennesimo segnale di stallo del processo negoziale promosso dal premier Shinzo Abe, che ambisce a risolvere la disputa territoriale relativa alle isole Curili Meridionali per normalizzare le relazioni diplomatiche tra i due paesi. (segue) (Rum)