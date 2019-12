Russia-Giappone: ministri Esteri Lavrov e Motegi si incontrano a Mosca (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Giappone, Toshimitsu Motegi, si trova in visita a Mosca per colloqui con l’omologo russo Sergej Lavrov tesi alla firma di un trattato di pace formale tra i rispettivi paesi. La visita di Motegi, iniziata il 17 dicembre, è la prima dal rimpasto del governo giapponese effettuato lo scorso settembre, che ha visto lo stesso Motegi assumere la guida della diplomazia giapponese. I ministri degli Esteri di Russia e Giappone si sono incontrati l’ultima volta in occasione della ministeriale del G-20 a Nagoya, il mese scorso. Giappone e Russia non sono stati in grado di firmare un trattato di pace formale dalla fine della Seconda guerra mondiale, oltre 70 anni fa, a causa della disputa per la sovranità sulle isole Curili Meridionali, a nord dell’Hokkaido. A novembre dello scorso anno i leader dei due paesi, Shinzo Abe e Vladimir Putin, hanno acconsentito ad intensificare gli sforzi diplomatici tesi a risolvere la disputa, sulla base della dichiarazione congiunta del 1956. (segue) (Rum)