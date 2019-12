Russia-Giappone: ministri Esteri Lavrov e Motegi si incontrano a Mosca (5)

- Il documento menziona il trasferimento al Giappone di due delle quattro isole Curili Meridionali contese dai due paesi. Mosca ha però ribadito il timore che la cessione delle isole, occupate dall’Unione Sovietica alla fine della Seconda guerra mondiale, possa portare ad una accresciuta presenza militare statunitense lungo i confini della Russia. Il premier giapponese, Shinzo Abe, ha negato che esistano piani per lo schieramento di missili balistici a raggio intermedio in Giappone, dopo il ritiro degli Usa dal trattato Inf. Durante l’assemblea plenaria del Forum economico orientale, Abe ha espresso il favore di Tokyo alla riammissione della Russia nel Gruppo delle sette economie avanzate (G-7), da cui era stata espulsa a seguito della crisi russo-ucraina, nel 2014. “Il G-7 una volta era il G-8. Ritengo che il tema della partecipazione della Russia vada preso in considerazione”. (segue) (Rum)