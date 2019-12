Russia-Giappone: ministri Esteri Lavrov e Motegi si incontrano a Mosca (6)

- Le isole Curili sono al centro di un’annosa disputa territoriale tra Russia e Giappone. Il grande accordo promosso quasi tre anni fa dal primo capo del governo di Tokyo, Shinzo Abe, per chiudere la questione sembra essersi definitivamente arenato dopo il nuovo rifiuto di Mosca ad avviare colloqui per la spartizione delle quattro isole Curili Meridionali, come previsto dalla dichiarazione congiunta sottoscritta dai due paesi nel 1956. Da anni Tokyo sollecita il governo russo ad accelerare i negoziati sulla base di tale dichiarazione, che prevede appunto la spartizione delle isole contese a nord dell’Hokkaido, qualora i due paesi giungessero ad archiviare formalmente le ostilità della Seconda guerra mondiale con un trattato di pace. (segue) (Rum)