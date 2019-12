Cina: volume scambi con Macao aumentato del 5,5 per cento nei primi undici mesi dell'anno (3)

- Nei giorni scorsi, il viceministro della Cultura e del turismo, Zhang Xu, in un'intervista con l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua" ha dichiarato che la Cina continentale e Macao hanno visto progressi costanti negli scambi e nella cooperazione nei settori della cultura e del turismo dal ritorno di Macao alla madrepatria nel dicembre 1999. "Pechino e Macao hanno goduto di una cooperazione ampia e profonda in aree che includono l'accoglienza di eventi importanti, la promozione della loro cultura e del turismo e la promozione dello sviluppo reciproco", ha affermato Zhang. Il viceministro ha spiegato che gli scambi culturali sono migliorati negli ultimi venti anni, poiché il numero di programmi di scambio tra la terraferma e Macao ha raggiunto 180 con oltre 3.000 persone coinvolte ogni anno, ha affermato Zhang. "Nel 2018, i residenti di Macao hanno effettuato oltre 25 milioni di visite nella Cina continentale, mentre i turisti dalla Cina hanno effettuato oltre 25 milioni di visite a Macao. Continueremo ad attuare attivamente politiche preferenziali per sostenere lo sviluppo di Macao e l'apertura verso la Regione amministrativa speciale", ha affermato Zhang. (Cip)