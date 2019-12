Usa: migranti messicani rimandati in Guatemala come parte dell'accordo su asilo

- L'amministrazione statunitense ha iniziato a deportare i migranti messicani in cerca di asilo negli Stati Uniti verso il Guatemala, sulla base dell'accordo di "paese terzo sicuro" firmato tra i due paesi e che prevede l'invio dei migranti nel paese centroamericano per la chiesta di asilo. Negli ultimi mesi gli Stati Uniti hanno stretto accordi sull'immigrazione anche con Messico ed El Salvador. "Gli Stati Uniti e il governo del Guatemala stanno collaborando a stretto contatto per continuare l'attuazione dell'Accordo di cooperazione in materia di asilo", ha dichiarato il segretario ad interim della Sicurezza nazionale (Dhs) Chad Wolf in una nota. (segue) (Was)