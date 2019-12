Energia: a Berlino "accordo di principio" fra Russia e Ucraina sul transito del gas (3)

- È probabile, quindi, che sabato durante i negoziati tecnici fra Gazprom e Gts si proceda a una prima limatura dell’intesa di massima raggiunta oggi prima che la faccenda passi al vaglio delle massime autorità di Mosca e Kiev. E, in un modo o nell’altro, che si debba arrivare a una soluzione della questione è inevitabile, se non altro visto che le scadenze si avvicinano. L’attuale accordo sul transito delle forniture di gas russo che, attraverso l’Ucraina, raggiungono i clienti europei scade il 31 dicembre. Da mesi proseguono i colloqui fra Mosca e Kiev sulla questione, soprattutto a causa dei timori delle autorità ucraine che, vedendo i progressi del gasdotto Nord Stream 2, hanno più volte manifestato i loro dubbi sul fatto che la Russia intendesse proseguire lo sfruttamento del principale corridoio di forniture di gas per i clienti europei. (segue) (Geb)