Usa: Camera approva nuovo trattato commerciale con Messico e Canada (2)

- L'accordo, dopo l'inserimento di disposizioni più rigorose in materia di applicazione della legge sul lavoro, salvaguardie ambientali, prodotti farmaceutici, nonché sull'applicazione e protezione dei brevetti, è stato firmato nuovamente dai tre paesi la settimana scorsa. L'approvazione del trattato, ricordano i media locali, potrebbe costituire un importante punto di forza nella imminente campagna elettorale del presidente Donald Trump, ma il testo non verrà discusso dal Senato prima di gennaio, dopo la fine del dibattito parlamentare sul possibile impeachment. (Was)