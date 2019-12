Usa: Senato conferma Biegun vicesegretario di Stato

- Il Senato degli Stati Uniti ha confermato oggi, 19 dicembre, Stephen Biegun come nuovo vicesegretario di Stato. I senatori hano confermato la nomina di Beigun, già inviato speciale degli Stati Uniti per la Corea del Nord, con 90 voti a favore e 3 contrari. La posizione era stata ricoperta da John Sullivan, confermato la scorsa settimana nuovo ambasciatore degli Stati Uniti in Russia. Biegun è attualmente in viaggio in Asia per discutere con gli alleati e partner della denuclearizzazione della Corea del Nord. Secondo il quotidiano “Washington Post”, la nomina di Biegun assicura un certo grado di continuità al timone della diplomazia statunitense in caso di dimissioni di Pompeo. Secondo alcune indiscrezioni stampa circolate negli scorsi mesi, Pompeo potrebbe prendere in considerazione di lasciare il dipartimento per candidarsi al Senato in Kansas. (Was)