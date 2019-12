Usa: Senato approva finanziamento Stato federale da 1,4 mila miliardi di dollari

- Il Senato degli Stati Uniti ha votato oggi, 19 dicembre, il finanziamento dello Stato federale da 1,4 mila miliardi di dollari per evitare la chiusura del governo (shutdown). Il finanziamento, suddiviso in due pacchetti, comprende 12 provvedimenti di spesa necessari per coprire l'anno fiscale 2020, iniziato il 1° ottobre 2019, e aumenta le spese di circa 50 miliardi di dollari rispetto allo scorso anno fiscale. I due pacchetti sono passati con un'ampia maggioranza, 71-23 e 81-11. I due progetti di legge ora vanno alla scrivania del presidente Donald Trump che dovrebbe firmarli entro domani, 20 dicembre, ovvero quando scadranno i finanziamenti attuali, e mantenere il governo in funzione fino al 1° ottobre 2020. L'accordo mantiene l'attuale livello di finanziamento di 1,37 miliardi di dollari per il muro di confine, significativamente inferiore agli 8,6 miliardi di dollari che l'amministrazione aveva chiesto e che aveva provocato l'arresto parziale del governo alla fine dello scorso anno. (Was)