Usa-Arabia Saudita: Pentagono non riscontra “minacce imminenti” in allievi militari sauditi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pentagono non ha trovato nulla che indichi l'esistenza di una minaccia imminente tra gli allievi militari sauditi, dopo la sparatoria avvenuta nella base di Pensacola, in Florida, per mano di uno studente saudita che ha ucciso tre militari della Marina e ferito altri otto. Il Pentagono sta lavorando a piani per controlli più rigorosi tra tutti gli studenti militari stranieri che si addestrano negli Stati Uniti, ha affermato Garry Reid, un funzionario dell'intelligence della Difesa. Il controllo non ha riscontrato nulla che indichi che altri tirocinanti sauditi rappresentino una minaccia. (Was)