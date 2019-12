Canada: cantiere Davie partner del programma di costruzione navale

- Il governo canadese ha annunciato ieri, 19 dicembre, che il cantiere navale Davie Shipbuilding è stato pre-qualificato per diventare il terzo partner strategico nell'ambito della National shipbuilding strategy (Nss), il programma di costruzione navale del paese. Il cantiere scelto per il Nss costruirà sei rompighiaccio per la guardia costiera canadese, riferisce l'emittente televisiva "Global News". L'annuncio del ministro federale degli Appalti, Anita Anand, segue la decisione del governo di aggiungere un terzo cantiere alla strategia di costruzione navale. La strategia include già Irving Shipbuilding a Halifax e Seaspan Marine a Vancouver, che insieme stanno costruendo decine di miliardi di dollari di navi da guerra della marina e altre navi della guardia costiera. (Res)