Usa: migranti messicani rimandati in Guatemala come parte dell'accordo su asilo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di migranti centroamericani arrestati alla frontiera è calato bruscamente nella seconda parte del 2019 dopo che Usa e Messico hanno stretto un accordo che prevede lo schieramento delle truppe della Guardia Nazionale per arginare il flusso. Con un minor numero di centroamericani alla frontiera, l'attenzione del presidente Donald Trump si è rivolta ai messicani che attraversano illegalmente o chiedono asilo. Questi potrebbero essere deportati in Guatemala per richiedere asilo, dopo la graduale introduzione dell'accordo a novembre. (Was)