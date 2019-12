Usa: incontro tra capigruppo Senato McConnell e Schumer per discutere regole impeachment (2)

- La portavoce Nancy Pelosi, ha dichiarato di volere un processo equo al Senato e per questo motivo potrebbe ritardare l'invio degli articoli di impeachment al Senato fino a quando non saranno state stabilite le procedure del processo. Maggie Haberman del “New York Times" ha però riferito che gli avvocati di Trump stanno “esaminando varie opzioni per procedere” con il processo al Senato, anche se la Camera non dovesse trasmettere gli articoli. Gli avvocati di Trump stanno anche valutando se tecnicamente sia stato accusato anche se gli articoli non sono stati ancora inviati al Senato, hanno riferito Jennifer Jacobs e Justin Sink di "Bloomberg". (Was)