Usa: Senato approva legge che vieta vendita tabacco a minori di 21 anni

- Giovedì il Senato ha votato per vietare in modo permanente la vendita di prodotti di tabacco a chiunque abbia meno di 21 anni. La regola è stata inclusa nel pacchetto di finanziamento del governo federale, già approvato dalla Camera e che ora si dirige verso la scrivania del presidente Donald Trump per la firma. I legislatori hanno espresso fiducia nel fatto che l'innalzamento dell'età di acquisto del tabacco contribuirà a frenare il suo utilizzo da parte dei giovani, mentre il dibattito continua a imperversare per vietare alcuni prodotti di svapo. Negli ultimi mesi si è infatti registrato un aumento delle malattie polmonari legate all'utilizzo delle sigarette elettroniche. (Was)