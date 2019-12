Usa: incontro tra capigruppo Senato McConnell e Schumer per discutere regole impeachment

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della maggioranza al Senato, il repubblicano Mitch McConnell, e quello della minoranza, il democratico Chuck Schumer, si sono incontrati oggi, 19 dicembre per discutere il processo di impeachment del Senato che determinerà se il presidente dovrà essere rimosso dalla sua carica. Schumer, riferisce la stampa statunitense, ha ribadito la sua posizione in merito alla convocazione essenziale di alcuni testimoni e documenti e ha chiesto a McConnell di riflettere sulla proposta durante la pausa festiva. Il leader repubblicano si è già espresso contro l'introduzione di nuovi testimoni nel processo, spiegando che era compito della Camera presentarli durante la sua indagine sull'impeachment. (segue) (Was)