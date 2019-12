Canada: Trudeau preme Usa per garantire rilascio canadesi detenuti in Cina

- Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha dichiarato oggi, 19 dicembre, che gli Stati Uniti non dovrebbero firmare un accordo commerciale finale con la Cina fino a quando i casi della direttrice finanziaria di Huawei, Meng Wanzhou, e due canadesi detenuti in Cina non saranno risolti. Durante un'intervista all'emittente televisiva “Tva”, il leader canadese ha lanciato l'appello agli Stati Uniti ad un anno dall'inizio dell'escalation delle tensioni tra Pechino e Ottawa per l'arresto di Meng a Vancouver, su richiesta delle autorità statunitensi. Pochi giorni dopo in Cina sono stati arrestati i cittadini canadesi Michael Kovrig e Michael Spavor. Analisti politici ed ex diplomatici in Cina hanno affermato che la detenzione degli uomini sia un'atto di ritorsione sul Canada affinché rilasci Meng, che dovrà affrontare un'udienza di estradizione il prossimo anno. "Abbiamo detto che gli Stati Uniti non dovrebbero firmare un accordo finale e completo con la Cina che non contempli una soluzione alla questione di Meng Wanzhou e dei due canadesi". (Res)