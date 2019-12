Energia: Sefcovic, raggiunto "accordo di principio" su transito gas fra Russia e Ucraina

- La Russia e l'Ucraina hanno raggiunto un accordo di principio sul transito del gas grazie alla mediazione dell'Unione europea. Lo ha affermato Maros Sefcovic, vicepresidente della Commissione europea per l'Unione dell'energia, commentando l'esito dei colloqui incentrati sul transito del gas russo attraverso il territorio ucraino svoltisi oggi a Berlino. "Ringrazio il ministro dell'Economia e dell'Energia della Germania per averci accolto oggi e per aver contribuito a elaborare l'accordo di principio che è stato raggiunto", ha dichiarato Sefcovic al termine dei negoziati trilaterali. (Geb)