Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un elenco dei principali eventi previsti per domani:COMUNE-La Sindaca di Roma Virginia Raggi visita lo stabilimento "Industria Italiana Autobus" e presenta "+BusXRoma, la nuova flotta per il 2020". via Fondo Valle Ufita, Flumeri - Avellino. (Ore 11.45)-L'assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia interviene alla Conferenza Stampa di presentazione della Virtus Roma "Nasce la tua Virtus". Aula Giulio Cesare, Campidoglio. (ore 9:45)- L'assessora alle Infrastrutture Linda Meleo interviene alla presentazione +BusXRoma, la nuova flotta per il 2020. Via Fondo Valle Ufita, Flumeri - Avellino -. (ore 11:45)-L'assessore all'Urbanistica Luca Montuori partecipa all'inaugurazione del Centro Polifunzionale di via Siderno nel VII Municipio. Via Siderno. (Ore 16:30) (segue) (Rer)