Energia: a Berlino "accordo di principio" fra Russia e Ucraina sul transito del gas (4)

- Il Nord Stream 2 vede direttamente coinvolte Russia e Germania: il gasdotto attraversa infatti il Mar Baltico collegando direttamente i due paesi e aggira i paesi “potenzialmente instabili” o addirittura “rivali” per Mosca. La questione ha creato diversi problemi alle autorità di Berlino, costrette addirittura a modificare la legislazione interna per garantire che il tratto di gasdotto che attraversa il territorio tedesco rispetti le direttive europee. La Germania resta un solido partner della Russia – nonostante una mini crisi diplomatica sorta in seguito all’omicidio di un dissidente ceceno di cittadinanza georgiana avvenuto lo scorso agosto – ma Berlino è anche un attore direttamente coinvolto nei colloqui sulla crisi del Donbass, l’area orientale dell’Ucraina, teatro di un conflitto che dura ormai dal 2014. Non è casuale, quindi, che sia stata proprio la Germania a svolgere una parte diretta nel processo negoziale, un ruolo confermato anche dallo stesso Sefcovic che ha ringraziato direttamente Peter Altmaier, ministro dell’Economia e dell’Energia tedesco, per il contributo al raggiungimento dell’accordo odierno. (Geb)