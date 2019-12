Energia: Russia-Ucraina, esito ancora incerto incontro di Berlino su transito gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È ancora incerto l’esito dell’incontro in corso oggi a Berlino tra Russia e Ucraina sulla risoluzione della questione del transito del gas russo in territorio ucraino. A mediare i negoziati sono Ue e Germania. Stando a quanto riportano i media tedeschi, non è ancora chiaro se un accordo verrà raggiunto questa sera. Tuttavia, “sono attesi perlomeno dei progressi”. Il contratto sul transito del gas fra Mosca e Kiev scade il 31 dicembre e i due paesi stanno negoziando da mesi per trovare un nuovo accordo o estendere quello attualmente in vigore. (Geb)