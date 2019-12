Natale: sindaco Sala e arcivescovo Milano servono la cena a 160 ospiti di Caritas Ambrosiana

- Nella sala delle Otto Colonne del Palazzo Reale di Milano questa sera i rappresentanti di diverse fedi religiose, tra cui l'arcivescovo Mario Delpini, del terzo settore e delle istituzioni, tra cui il sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala e il sottosegretario regionale Alan Rizzi, hanno servito la cena a 160 ospiti della Caritas Ambrosiana. La cena di solidarietà è stato organizzata dall'Ambasciata del Belize presso la Santa Sede, il cui rappresentante, Stefan John Charles D'Angieri, nell'occasione ha consegnato al sindaco Sala e all'arcivescovo Delpini, da parte dei rappresentanti di tutte le religioni, due targhe che conferiscono a Milano il titolo di città della misericordia. "Milano è sempre stata considerata la capitale economica, della cultura e dell'arte italiana. Oggi noi vogliamo dedicare una serata a voi, che siete considerati gli ultimi, ma siete i primi del mondo come tutti gli altri", ha detto l'ambasciatore D'Angieri rivolto agli ospiti di Caritas Ambrosiana, persone che stanno compiendo un programma di uscita dalla condizione di bisogno, grazie alla rete di servizi messe in campo dall'ente diocesano. "Questo Palazzo - ha aggiunto - è uno dei simboli più importanti della cultura di Milano e questa sera è casa vostra. È giusto dare attenzione alle persone bisognose ed emarginate e siamo qui per dirvi che non ci dimentichiamo di voi, che siamo tutti fratelli". "Questa sala - ha osservato il sindaco Sala - è una rappresentazione di quello che è il mondo, fatto di provenienze, etnie, religioni ed età diverse, ma è anche una rappresentazione di quello che vuole essere Milano, una città fatta di differenze, ma che vuole farne tesoro". (segue) (Rem)