Legge elettorale: Gelmini (FI), dialogo sempre positivo, ma non accetteremo menù turistico

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera afferma che le "pare di leggere una certa strumentale enfasi da parte della maggioranza nel valutare gli esiti dei confronti di oggi sulla legge elettorale. Il dialogo è sempre positivo - sottolinea in una nota -, ma scrivere una legge elettorale condivisa non significa offrire alle opposizioni di scegliere, in un menù turistico, fra due portate: un proporzionale con soglia (esplicita) al 5 per cento o un proporzionale spagnoleggiante con soglia (implicita) a due cifre, che non funziona più nemmeno in Spagna. Né possiamo essere noi a risolvere le divisioni fra i partiti che sostengono il Conte bis". Per la parlamentare azzurra, "Forza Italia ha detto con chiarezza che occorre coniugare rappresentanza e governabilità e su questo stiamo lavorando con le altre forze del centrodestra per arrivare ad una sintesi. Peraltro, in pendenza di una richiesta di referendum abrogativo proprio sulla legge elettorale, sarebbe saggio da parte della maggioranza evitare accelerazioni, anche perché, allo stato, una legge elettorale c'è". (Com)