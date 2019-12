Sanità: tra canti ed emozioni "Natale al Gemelli", personaggi mondo spettacolo e sport insieme per festa con pazienti (3)

- Sul palco della Hall anche il conduttore comico della Rai Andrea Perrone, che si è esibito con canzoni e imitazioni di personaggi pubblici dispensando sorrisi e allegria. Catena Fiorello, ospite a sorpresa, ha intrattenuto il pubblico presente nella Hall raccontando storie tratte dai suoi libri più famosi. Sebastiano Somma ha letto poesie natalizie facendo emozionare il pubblico e facendo così vivere pienamente l'atmosfera del Natale anche in ospedale. Non sono mancati momenti di preghiera insieme alla benedizione del Presepe allestito nella Hall del Gemelli impartita da Don Nunzio Currao, assistente pastorale della Sede di Roma, alla presenza del Preside della Facoltà di Medicina e chirurgia Rocco Bellantone. La festa era stata aperta dalle musiche del concerto di Natale "...una nota per l'endometriosi..." dedicato alle donne affette da questa patologia poco conosciuta ma con forte impatto sociale. L'iniziativa promossa dal team per l'Endometriosi Profonda del Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs, diretta dal professor Fiorenzo De Cicco Nardone, quest'anno è stata dedicata alle adolescenti e alle giovani donne per dare forza e continuità al progetto: "Endometriosi profonda a scuola – Un disagio per le adolescenti ". Le musiche, tratte dalle più belle colonne sonore di film, sono state eseguite da Cristiana Polegri (sax e voce), Andrea Montepaone (pianoforte), Rossella Zampiron (violoncello), Sergio Vitale (tromba). Emozionante anche l'incontro musicale con il pianista Francesco Percuoco un ragazzo di 18 anni e "uno dei 7000 bambini che ho aiutato a nascere dopo aver superato gravi problematiche di patologia materna che impattavano pesantemente sull' esito favorevole della gravidanza", ha raccontato Giuseppe Noia, direttore dell'Unità operativa complessa hospice perinatale - Centro cure palliative prenatali "Santa Madre Teresa Di Calcutta" Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs. (segue) (Com)