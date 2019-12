Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (3)

- VARIE-Nell'ambito delle celebrazioni per i 100 anni di Garbatella, si svolge l’evento "La prima pietra" di fondazione Caffeina. All’incontro ne parleranno Amedeo Ciaccheri, presidente Municipio Roma VIII; Francesca Vetrugno, assessora Municipio Roma VIII; Filippo Rossi, direttore artistico fondazione Caffeina Cultura. Hub culturale Moby Dick con. (ore 11:30)-Presentazione del calendario civile 2020 “Le donne che fanno la storia”, alla Casa dei diritti delle differenze nel III Municipio di Roma. In via Rovetta. (ore 18:30)-Presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare per l’istituzione in Italia delle "Assemblee dei Cittadini". La proposta di legge prevede che la prima "Assemblea dei cittadini" istituita sarà sul tema del contrasto ai cambiamenti climatici, come richiesto in vari Paesi da movimenti ecologisti internazionali. Alla conferenza stampa interverranno i promotori della legge, tra cui: Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni e fondatore di Eumans e Filomena Gallo, segretaria dell’Associazione Luca Coscioni. Corte di Cassazione. Piazza Cavour. (ore 9:30)-Anteprima stampa della mostra “Civis civitas civilitas”. Sono previsti gli interventi del vicesindaco di Roma con delega alla crescita culturale Luca Bergamo e la sovrintendente capitolina ai Beni culturali Maria Vittoria Marini Clarelli. Saranno presenti Claudio Parisi Presicce e Claudia Cecamore, curatori della mostra. Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali. Via Quattro Novembre, 94. (ore 11-13) (segue) (Rer)