Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (4)

- -Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, parteciperà all'evento organizzato da FdI "in piazza per gli auguri" per lo scambio degli auguri di Natale. Saranno presenti, inoltre, i parlamentari nazionali ed europei, gli amministratori, i dirigenti e simpatizzanti di FdI. Nel corso dell'iniziativa, che vedrà la partecipazione del tradizionale presepe vivente curato dal comitato presepe storico romano, si terrà una raccolta fondi i cui ricavati saranno devoluti alla Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre. Piazza Capranica. (ore 18)-La ministra delle politiche agricole alimentari e forestali, Senatrice Teresa Bellanova e il Comandante generale del corpo delle Capitanerie di porto Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, incontreranno la Stampa a bordo della nave Gregoretti ormeggiata nel porto di Civitavecchia per illustrare un’importante attività di polizia giudiziaria svolta su tutto il territorio nazionale a tutela del Made in Italy. (ore 11)-Premiazione della 2ª Edizione del Contest "Parole contro la Violenza sulle donne". Scuola Media Campo Coni di Frosinone - via Grappelli. (ore 10:30) (Rer)