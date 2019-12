Usa: deputato democratico anti-impeachment passa al Partito repubblicano

- Il deputato Jeff Van Drew, uno dei tre democratici che hanno votato contro l’impeachment del presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Camera dei rappresentanti, passerà al Partito repubblicano. Lo ha annunciato Trump parlando con i giornalisti dall’ufficio Ovale. Il passaggio di Van Drew dal Partito democratico al Grand old party (Gop) avviene a meno di 24 ore dall'approvazione della Camera dei due articoli di impeachment contro Trump per abuso di potere e ostruzione al Congresso. “Jeff si unirà al Partito repubblicano”, ha detto Trump ai giornalisti, definendolo un “grande annuncio”. Il passaggio di Van Drew al Gop era ampiamente prevista essendo stato un critico dell’inchiesta di impeachment. Trump e alti funzionari dell'amministrazione hanno corteggiato Van Drew per settimane, esortandolo a cambiare partito e assicurandogli che Trump e il Gop sosterranno la sua ricandidatura. (Was)