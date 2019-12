Algeria: pericoloso terrorista si arrende all'esercito nel distretto di Mila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa dell'Algeria ha annunciato in un comunicato stampa che un pericoloso terrorista si è arreso alle autorità militari nel dipartimento di Mila, nella zona est del paese. Cherouana Abdelmoumen, conosciuto come “Abou El Baraa”, si è consegnato oggi, 19 dicembre, alle autorità militari nella località di Kaf-Bou-Naadja, nel comune di Grarem. "Il terrorista era in possesso di una mitragliatrice tipo Kalashnikov e di due caricatori con munizioni", si legge nella nota del ministero. L'uomo è fratello del pericoloso terrorista "Cherouana Abdelhamid", ucciso a colpi d'arma da fuoco il 19 novembre 2018 da un distaccamento dell'esercito popolare nazionale nella zona di Ouled-Mohamed, nel distretto di Mila. (Ala)