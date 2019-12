Usa: sesto dibattito presidenziale dei candidati democratici

- Si svolgerà questa sera a Los Angeles il sesto dibattito tra i candidati democratici per le presidenziali Usa del 2020. I sette sfidanti si affronteranno in un confronto che non potrà non toccare la decisione della Camera dei rappresentanti di incriminare il presidente Donald Trump dei capi d'accusa di abuso di potere e ostruzione del Congresso. I Democratici che si radunano oggi sono stati in gran parte uniti a favore dell'impeachment di Trump, che ora dovrà affrontare il processo in Senato. Sul palco in California ci sarà l'ex vicepresidente Joe Biden, i senatori Bernie Sanders del Vermont, Elizabeth Warren del Massachusetts e Amy Klobuchar del Minnesota, il sindaco di South Bend Pete Buttigieg, l'imprenditore Andrew Yang e il miliardario ambientalista Tom Steyer. Un sondaggio del “Wall Street Journal”/ “Nbc News” pubblicato oggi ha rilevato che Biden è in testa al 28 per cento, seguito da Sanders al 21 per cento, Warren al 18 per cento e Buttigieg al 9 per cento. L'ex sindaco di New York Michael Bloomberg, che non ha soddisfatto i requisiti di raccolta fondi per il dibattito perché non accetta donazioni, è al 4 per cento, nonostante abbia speso più di 100 milioni di dollari in pubblicità.(Was)