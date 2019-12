Energia: a Berlino "accordo di principio" fra Russia e Ucraina sul transito del gas

- Un “accordo di principio” che dovrebbe essere una buona notizia “per la Russia, l’Ucraina e per tutti i cittadini europei”: con queste parole il vicepresidente della Commissione europea per l’Unione dell’energia, Maros Sefcovic, ha commentato l’esito del round odierno dei colloqui trilaterali svoltisi oggi a Berlino sul transito del gas russo attraverso il territorio ucraino. Nel pomeriggio filtrava scetticismo rispetto all’andamento dei negoziati, per la prima volta tenutisi nella capitale tedesca, un segnale del ruolo che la Germania ha svolto per il raggiungimento di quest’intesa di base fra Mosca e Kiev. Intesa, tuttavia, di cui non si conoscono i dettagli. Oggi durante la tradizionale conferenza stampa di fine anno, il presidente russo Vladimir Putin ha nuovamente parlato di uno sconto del 25 per cento per i consumatori ucraini, ma al momento non c’è alcuna ufficialità. (segue) (Geb)