Legge elettorale: Lollobrigida (Fd'I), serve proposta unitaria centrodestra anti-inciuci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, afferma che gli "ha fatto piacere ascoltare il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari rivendicare correttamente il referendum richiesto da loro e sostenuto dal centrodestra intero sul maggioritario puro, molto meno leggere da parte della maggioranza giallorossa - puntualizza in una nota - che vi sia da parte della stessa Lega una disponibilità sul sistema proporzionale. Le due cose non stanno insieme". Il parlamentare Fd'I quindi aggiunge: "Auspichiamo si arrivi a una proposta di legge elettorale unitaria del centrodestra che protegga dagli inciuci i cittadini italiani. Noi di Fratelli d'Italia, come sempre affermato da Giorgia Meloni, pretendiamo di poter garantire trasparenza ai cittadini facendo loro sapere, al momento del voto, chi governerà e permettendo loro una scelta consapevole. Le deleghe in bianco, in stile prima repubblica, hanno devastato la nostra nazione e negli ultimi anni - conclude - sta riemergendo l'antico vizio del trasformismo che noi osteggeremo con ogni mezzo". (Com)