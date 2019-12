Argentina-Bolivia: fonti governo argentino a "Nova", Morales non sarà consegnato a giustizia boliviana

- Il governo argentino non consegnerà Evo Morales alla giustizia boliviana. Lo ha confermato ad "Agenzia Nova" una fonte del ministero degli Esteri argentino, sottolineando che "trovandosi Morales in Argentina in condizione di rifugiato gode di una protezione legale rispetto a una richiesta di estradizione da parte del suo paese di origine". Aldilà delle motivazioni legali, ha aggiunto il funzionario, "la condizione di rifugiato di Evo Morales ha origine proprio nel fatto che il governo argentino ritiene che sia in atto una persecuzione politica nei suoi confronti". Morales è accusato dalla giustizia del suo paese di eversione, terrorismo e finanziamento al terrorismo. L'ordine di arresto è stato emesso alla luce di una presunta intercettazione telefonica nella quale l'ex presidente coordina con il dirigente dei "cocaleros", Faustino Yucra Yarwi, già sotto inchiesta per traffico di droga, "azioni di pressione contro le zone urbane" nei giorni seguenti le sue dimissioni. (segue) (Abu)