Argentina-Bolivia: fonti governo argentino a "Nova", Morales non sarà consegnato a giustizia boliviana (2)

- Il governo boliviano della presidente ad interim Jeanine Anez ha riconosciuto da parte sua che non sarà facile ottenere dall'Argentina l'estradizione dell'ex presidente Evo Morales, da ieri formalmente sotto accusa per sedizione e terrorismo. "Ovviamente sarà complicato poter arrestare Evo Morales perché si trova nel vicino paese dell'Argentina, ma noi possiamo attivare l'estradizione", ha detto il ministro dell'Interno Arturo Murillo nel corso di una intervista concessa all'emittente "Cnn". Il ministro ha anticipato l'intenzione del procuratore generale, Juan Lanchipa, di "chiedere tutta la collaborazione dell'Interpol" per arrivare all'arresto. "Vedremo come risponderà il governo argentino", ha aggiunto Murillo. (segue) (Abu)