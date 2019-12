Argentina-Bolivia: fonti governo argentino a "Nova", Morales non sarà consegnato a giustizia boliviana (8)

- In un rapido susseguirsi degli eventi, la seconda vicepresidente del Senato boliviano, Jeanine Anez, del partito Unidad democratica (Ud), è stata nominata il 12 novembre sera presidente ad interim della Bolivia, dai parlamentari della sua formazione politica e altri deputati dell'opposizione. La nomina è avvenuta nonostante Camera e Senato non abbiano raggiunto il quorum necessario ad avviare la seduta, a causa dell'assenza dei parlamentari del Mas, che dispone della maggioranza dei seggi. Da ultimo, Morales ha lasciato il Messico per spostarsi in Argentina, dove ha chiesto e ottenuto lo status di rifugiato politico. Di lì l'ex capo dello stato coordinerà la campagna elettorale del suo partito alle prossime elezioni, alle quali tuttavia non potrà essere candidato. (segue) (Abu)